Energy分飛19年證實回歸！成五月天師弟…網哭爆
Energy即將迎來出道22周年，今天正式成立官方臉書帳號「Energy.official 」、IG帳號「energy.come」，並Tag相信音樂官方臉書，宣布全面回歸歌壇之外，也證實成為五月天的師弟。
去年Energy以初代陣容Toro（郭葦昀）、牛奶（葉乃文）、阿弟（蕭景鴻）、張書偉、謝坤達，擔任五月天演唱會嘉賓，回憶殺片段掀起熱議，並傳出有望簽進相信音樂成為同門關係。Energy今在官方社群發文「We are back」，影片配樂正是紅了22年的「放手」一曲，粉絲紛紛留言說「我要哭了」、「這次絕不放手，直到永遠」、「終於來了」。
Energy在2002年7月12日出道，歷經2003年Toro（郭葦昀）、2005年團長牛奶退團，2007年加入唐振剛重新出發，最後在2009年主持完節目後正式單飛。這次重組回歸，等於是初代團員相隔19年後再度合體，後續發展備受期待。
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