大陸女網紅才24歲第4次結婚 突曬驗孕棒喊：圓滿了
大陸網紅韓安冉外型甜美、身材火辣，人氣旺的她擁有百萬粉絲，然而感情生活卻相當波折，年僅24歲就已離了3次婚，2023年2月距離上一段婚姻才半年，就又進入第4次婚姻，昨(31日)選在2023年最後一天，她突曬出驗孕棒，還宣告「2023圓滿了！最後一天接到了好孕！」消息一出立刻衝上微博熱搜。
韓安冉人生過得相當戲劇化，不只感情事多采多姿，她2015年參加「變形計」走紅後，更高度關注自己臉蛋，聲稱自己「活到老整到老」，外傳她至今至少動刀約35次。
自2019年到2022年，韓安冉短短4年歷經3次結婚，目前的第4次婚姻，現任老公宋浩然年僅20歲，還未到大陸男子法定結婚年齡22歲，因此2人先辦婚禮尚未登記，如今她透過微博更新貼文，寫下：「2023圓滿了！最後一天接到了好孕！」，曬出驗孕棒透露是懷孕狀態，這也是她繼和第一任丈夫生下女兒「小豬美」後，迎來的第二胎，消息曝光立刻登上微博熱搜。
韓安冉懷二胎，引來大批網友留言恭喜祝福，但也有酸民留言，「你可低調點吧」、「你老公最近流量不行了，再撕前夫網友只會更反感你，只要用懷孕來炒作了」、「咋回事？我總是擔心你被男人傷害又被男人騙錢」，網路上掀起一陣討論。
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