大型車禍現場！大陸女星「真唱翻車」發文致歉周華健
大陸各家電視台紛紛在昨日推出跨年晚會，找來許多當紅藝人登台表演。而自日前的「假唱風波」後，大陸觀眾相當關注藝人是否假唱，其中人氣女星趙露思、白鹿等人都被點名「似乎沒開麥克風」，而孟子義參加江蘇衛視跨年晚會，雖然一開口就證明自己真唱，但唱功挨批「車禍現場」，引起陸網熱烈討論。
孟子義被邀請與周華健等6名歌手一同表演，合唱周華健的曲目「讓我歡喜讓我憂」，可是孟子義的走音實在太嚴重，讓大家難以忽視，事後孟子義也在社群自責說：「對不起周華健大哥，對不起大家，我真的盡力了，新年快樂！！！」不過該段演出舞台效果意外拿到1.9538最高收視率。
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