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跨年夜突滑入觀眾席 羅志祥高雄惡整萬人全場傻眼！

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
羅志祥跨年夜在高雄陪萬人倒數。圖／寬宏藝術提供
羅志祥跨年夜在高雄陪萬人倒數。圖／寬宏藝術提供

2023年的最後一天，羅志祥(小豬)特別南下高雄獻出出道28年來首次的倒數跨年秀，他同時也是首位站上高雄巨蛋舉辦跨年演唱會的歌手。小豬開心許願，「期待新的一年能與夥伴、家人們展開更多全新美好的旅程，身邊的人都能一切順利平安，最重要的是媽媽身體健康」！

「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION」高雄站除了延續台北場的舞台及震撼視聽效果，跨年場的特效、爆破更是全程開到「最滿」，小豬開唱前就曾透露：「想讓大家即使在場館也能感受到跨年煙火的震撼，所以我想帶給大家一場值回票價的演唱會！」為此他還特別調整歌單，並重新訂製2套戰袍，誠意十足。

首度以個人演唱會形式陪歌迷跨年，小豬表示：「每年這個時候，幾乎都是在工作中與同事一起度過，今年一樣是工作，但感覺特別不同，心情相當興奮！很感謝寬宏的林老闆讓我有這個新的體驗，也很感謝在場的歌迷朋友，在跨年夜有這麼多選擇卻選擇了我，跟我一起迎接2024年。對我來說真的非常感動，也非常有意義。」正式登台前，他先與工作人員簡單吃了晚餐，羅媽更不忘到場力挺，成為他最強後盾。

小豬昨晚一登台就率領24位舞者，一路唱跳包括「修羅」、「No Joke」等快歌，倒數前夕，他忽然感性表示2023年對他來說是個充滿驚喜且深具意義的一年，笑說：「因為有時間限制所以不能講太多話，其實我話很多的！」

總是不按牌理出牌的他，在謝幕之前，不改幽默本色「整」起歌迷，就在小豬向大家揮手道別，準備走向舞台後方時，後方音樂突然響起，彷彿新的輪迴又要開始，小豬不得不走回台前，與所有舞者跳起舞來，沒想到一而再再而三的循環，讓大家笑說簡直被音樂給制約，最後就在2023年紅遍「Tik Tok」的「Slick Back」滑步舞音樂聲響後，小豬與舞者一起以「滑步舞」跳下觀眾席，並從觀眾出入口退場，留下哭笑不得的觀眾，演唱會才正式劃下句點。

小豬事後透露：「這次退場是彩排時很突然的一個想法，還記得去年演唱會我是從一樓觀眾席走上舞台，這一次我就滑下去跟大家同樂直接退場，可以跟觀眾有更多有趣的互動，拉近彼此距離；彩排時看到工作人員都傻眼爆笑，覺得滿有成就感的，因為我就喜歡出其不意的驚喜。」

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