郭書瑤自拍照放送1隱密部位見客 畫面曝光網嗨：滿分
郭書瑤2009年以廣告「殺很大」爆紅，身材火辣性感，出道10多年來拍過不少膾炙人口的作品，他也經常在社群分享生活點滴，昨(30)日她突曬自拍近照，相較於過去po出的美圖，如今罕見放送雙下巴見客，照片曝光後令網友嗨翻。
照片中，郭書瑤刻意壓下巴，擠出肉肉雙下巴，還用近距離由下往上的視角，拍出圓滾滾的臉蛋，和平日性感甜美形象，判若兩人，她發文道：「為什麼大家都會說『哇～妳變瘦好漂亮！』卻不會說『哇～妳變胖好漂亮』呢？」，自嘲成了「肉球」，但卻自認此款有一種「軟糯的萌」，又說「看起來可愛 、摸起來療癒、抱起來舒服」，難得曬出的自拍萌照，也引來粉絲驚喜：「福氣滿分」、「妳就算變胖還是好漂亮又可愛」、「肉感才是真愛」。
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