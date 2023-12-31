發文悼念李善均遭酸蹭熱度 范瑋琪不忍吐心聲「傷害到我」

韓星李善均捲入吸毒案，27日輕生離世，29日出殯，不少韓國明星都紛紛發文哀悼，范瑋琪也在IG發文悼念，不料有網友酸「蹭熱度你是認真的！」范范忍不住回應說出心聲。

范瑋琪勸網友「過好自己的生活吧！」並也透露自己真的很喜歡李善均，並沒有要蹭熱度，只是想紀念緬懷他，更走心表示，「你可能不知道，你的一句『蹭是認真的』 對我而言是傷害的，很難過」，坦言「我自己也做錯過事情，很多人到現在也是找到機會就想修理我，我除了自省，改變，也常感疲憊，但我還是想要好好好活下去」。

最後對於李善均最後連家人都想放棄了，范范認為「社群媒體的一人一句絕對也是壓垮他的稻草….願你在以後的日子中多說好話，少批評，生活平安。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

網友酸范瑋琪蹭熱度，她親回應。 圖／擷自IG

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