黑道孫女爆高中病態現象 教官糾正「內衣顏色不合格」

女星何以奇 2004年以廣告模特兒、歌手出道，之後轉戰戲劇圈拍過不少作品，近期則出現在影集「此時此刻」中，她經常在社群發文分享人生故事，近日她在臉書透露高中時期曾遇許多「病態」景象，還因「臭臉」慘遭霸凌，引發網友共鳴。

何以奇的媽媽是資深歌手鄭琇月，祖父是赫赫有名的「極道教父」何戊己，她坦言從小就被爸爸形容「脾氣像茅坑裡的石頭，又臭又硬」，「我不否認，但也沒戳破，畢竟擁有常常幹譙自己孩子三字經的家長，是想期待小孩多香多軟呢？」

因為臉臭加上硬脾氣，何以奇的求學過程經常被師長歸為「只要妳不鬧事就好」的一類，她回憶道：「這種誤解也是不錯的，我自己一向不是主動搞事情的那一種，別人又不敢來找我麻煩，所以一直都過著很安全的校園生活」，直到就讀三峽某所高中，遇上「病態的校規、病態的教官、病態的老師、還有病態的學生」，她不解的是：「明明是男女混校，明明有男女合班，但有一條校規是禁止男女交談。」

病態現象不只一樁，有男教官會叫住她：「妳的內衣顏色不合格喔。」，還有滿身酒氣來上課的老師，跟學生說他要出來選總統，問學生要不要當總統夫人之類的，寢室安檢時，學生們要趴在牆上像犯人一樣被摸透透搜身等詭異現象，層出不窮，而更令何以奇覺得誇張的是，從頭到尾竟無人覺得怪異。

儘管何以奇持續走低調路線，在校園裡講話不敢太大聲、不搞小團體，卻不知何時竟成了被霸凌的對象，「我放任她們去打小報告，放任她們偷翻我寢室的衣櫃，放任她們在我面前故意交頭接耳打量嘲笑，放任她們對我做出各種幼稚行為…」最後她在受不了學校的不正常而離開。

霸凌事件雖未在她心裡留下陰影，但何以奇仍希望呼籲有類似遭遇的網友勇於站出來尋求申訴管道，「千萬別將自己困住，「不要受威脅，不要言聽計從，不要低估欺善怕惡的人性，一定要讓大家聽到你的聲音，才有辦法幫助你！」。

何以奇分享人生故事。圖／摘自臉書

何以奇因天生臉臭，求學時期經常被歸為會惹事的孩子。圖／摘自臉書

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