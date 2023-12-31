泰勒絲要來台灣開唱？李四川曝最可能時間是這幾天
美國流行天后泰勒絲廣受全球歡迎，演場會場場秒殺，先前台北市長蔣萬安曾透露將邀泰勒絲到台北大巨蛋舉行演場會，台北市副市長李四川今天到板橋為立委候選人葉元之站台時透露，美方將在明年1月8日開會討論是否可行，可能開唱時間會在2月日本與3月新加坡之間的空檔。
李四川表示，大巨蛋用10月完成，不僅舉辦國際體育賽事，先前台北市政府已經跟泰勒絲團隊接洽，目前美方明年1月8日會開會決定。泰勒絲是美國很有名的歌手，她在新加坡這次亞洲巡迴5萬張票秒殺，候補人數高達25萬，如果來台灣舉辦一場5萬人，演出5場25萬人，帶來的經濟效應有多少，所以建設選對人很重要，才會對經濟有發展。
李四川表示，目前美方將在1月8日開會討論，開唱時間可能會落在日本與新加坡之間空檔。據了解，泰勒絲演唱會亞洲站分別為2024年2月7日-10日在日本東京巨蛋開唱，新加坡場則是3月2日-4日。
更多推薦
▪恭喜！「鷹眼」傑瑞米雷納重傷休養一年 近日將復工
▪分手鍾瑶2年...曹晏豪跨年前宣布結婚：我愛老婆！
▪A-Lin秘密栽培 女星曬逆天美腿秀辣舞
▪2024最被期待大片揭曉！沙丘、微笑、魔鬼剋星等續集都上榜
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言