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泰勒絲要來台灣開唱？李四川曝最可能時間是這幾天

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
「泰勒絲：時代巡迴演唱會」劇照。（取材自IMDb）
「泰勒絲：時代巡迴演唱會」劇照。（取材自IMDb）

美國流行天后泰勒絲廣受全球歡迎，演場會場場秒殺，先前台北市長蔣萬安曾透露將邀泰勒絲到台北大巨蛋舉行演場會，台北市副市長李四川今天到板橋為立委候選人葉元之站台時透露，美方將在明年1月8日開會討論是否可行，可能開唱時間會在2月日本與3月新加坡之間的空檔。

李四川表示，大巨蛋用10月完成，不僅舉辦國際體育賽事，先前台北市政府已經跟泰勒絲團隊接洽，目前美方明年1月8日會開會決定。泰勒絲是美國很有名的歌手，她在新加坡這次亞洲巡迴5萬張票秒殺，候補人數高達25萬，如果來台灣舉辦一場5萬人，演出5場25萬人，帶來的經濟效應有多少，所以建設選對人很重要，才會對經濟有發展。

李四川表示，目前美方將在1月8日開會討論，開唱時間可能會落在日本與新加坡之間空檔。據了解，泰勒絲演唱會亞洲站分別為2024年2月7日-10日在日本東京巨蛋開唱，新加坡場則是3月2日-4日。

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