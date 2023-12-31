中國女模杜顏嘉左手截肢 樂觀曝近況「半機器人生活未來可期」

中國模特兒杜顏嘉2014年曾與洪金寶已婚的兒子洪天明拍到親密照而傳出緋聞，而熱愛自由潛水的她，近日則更新社群驚曝，因為發生意外事故，導致左手被截肢，不過仍樂觀表示等裝上義肢，對於未來生活充滿期待。

杜顏嘉的IG在停止更新的兩個多月後，突發文曝近況，透露自己截肢了，因為意外事故而失去了左手，雖然很悲傷，但仍打起精神起吐露，接下來會裝上仿生機械手臂，人腦介面，體驗人機共生，成為一個半機器人生活，更表示未來可期。並曝光手術前躺在病床的照片，只見她親吻被包紮起來的左手，寫道「謝謝你35年的陪伴」。

為了截肢手術需要植皮，所以杜顏嘉也將長髮剃光，利用頭皮來為截肢部位植皮，更坦言經歷過不敢相信無法接受、不吃不喝求死的階段，到了事發後的第5天，她已完全接受進行了手術，也對之後要裝上仿生科技的義肢生活充滿期待，目前還在等待做第3次手術，這期間讓她最無法忍受的是幻肢痛，因為明明手沒了，卻還能感覺它的存在，就像是被容嬤嬤扎針一樣。

杜顏嘉發生意外事故，左手被截肢。 圖／擷自IG

杜顏嘉發生意外事故，左手被截肢。 圖／擷自IG

杜顏嘉發生意外事故，左手被截肢。 圖／擷自IG

杜顏嘉發生意外事故，左手被截肢。 圖／擷自IG

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