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「一念關山」小公主驚曝有「隱疾」：全身發麻動不了！

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
何藍逗(左)在「一念關山」中飾演劉詩詩的徒弟。圖／摘自微博
何藍逗(左)在「一念關山」中飾演劉詩詩的徒弟。圖／摘自微博

24歲的大陸女星何藍逗在「一念關山」中飾演劉詩詩的徒弟之一而受矚目，她日前在節目「來者何人」中透露，自己患有「呼吸性鹼中毒」，在劇烈呼吸時會全身發麻，在節目上演出情緒激動的戲碼時，其實「整個人是懵的」。

何藍逗透露，自己在發病時，「我的手呈現『雞爪』狀，弄不開，然後我全身都是麻的，我動不了」。因此在演出時呈現意識昏迷的狀態，「演完全程我嘴都張不太開」。之前在演出戲劇時也遇過這樣的狀況。她透露自己的身體狀況後，網友分成兩派，有人認為很多人在情緒激動時都會有這種狀況，質疑她刻意「賣慘」；但也有人讚她敬業，即使身體不舒服仍完成表演工作。

何藍逗在「一」劇中飾演梧國公主「楊盈」，為救受困敵國的皇兄而女扮男裝出使，一路從涉世未深的小公主長成獨立自主女強人，甚至手刃初戀情人，並不惜以自己的婚姻當籌碼，為國家爭取利益，角色非常有挑戰性也讓她受到矚目。

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何藍逗在「一念關山」中飾演梧國公主「楊盈」。圖／摘自微博
何藍逗在「一念關山」中飾演梧國公主「楊盈」。圖／摘自微博

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