「一念關山」小公主驚曝有「隱疾」：全身發麻動不了！
24歲的大陸女星何藍逗在「一念關山」中飾演劉詩詩的徒弟之一而受矚目，她日前在節目「來者何人」中透露，自己患有「呼吸性鹼中毒」，在劇烈呼吸時會全身發麻，在節目上演出情緒激動的戲碼時，其實「整個人是懵的」。
何藍逗透露，自己在發病時，「我的手呈現『雞爪』狀，弄不開，然後我全身都是麻的，我動不了」。因此在演出時呈現意識昏迷的狀態，「演完全程我嘴都張不太開」。之前在演出戲劇時也遇過這樣的狀況。她透露自己的身體狀況後，網友分成兩派，有人認為很多人在情緒激動時都會有這種狀況，質疑她刻意「賣慘」；但也有人讚她敬業，即使身體不舒服仍完成表演工作。
何藍逗在「一」劇中飾演梧國公主「楊盈」，為救受困敵國的皇兄而女扮男裝出使，一路從涉世未深的小公主長成獨立自主女強人，甚至手刃初戀情人，並不惜以自己的婚姻當籌碼，為國家爭取利益，角色非常有挑戰性也讓她受到矚目。
更多推薦
▪「小鹿」林岱縈秀超兇美溝！被欠薪1年尺度大開全說了
▪李帝勳視李善均為榜樣 奪年度大獎：把獎獻給那位
▪被拍到和男友當眾索吻 女星不藏了「戀愛細節」全說了
▪博恩得知外送員「還有更扯的事」 難過吐「不知用什麼態度面對世界」：我可能需要幫助
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言