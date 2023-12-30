博恩嘆「受騙誠信還被質疑」 志祺七七曝薩泰爾「大家都很崩潰」：他們是受害者

「博恩夜夜秀」主持人博恩（曾博恩）28日上架一則送給外送員5萬小費的影片，片中外送員自稱是曾經歷墜機意外的退役飛官，但空軍清查紀錄後發現「查無此人」，博恩29日急發聲「下架影片釐清真相中」，當晚也再公開與空軍聯繫後得知的真相，不少網友則認為博恩也是被騙，對他受質疑後處理得態度給予肯定，但也有網友留言問「是set的嗎？」，質疑博恩也知情？

博恩看到網友質疑串通的留言，馬上澄清「當然不是」，還說道：「我到現在還是不懂為什麼別人說謊、是我被騙，但我的誠信要被質疑。」

網友不僅在博恩的臉書留下質疑言論，Dcard上也出現相關帖子，博恩明確寫下「我知道我們整個公司都沒有造假」，表示「抹黑不用負擔任何成本，澄清卻是把全世界的證據都丟出來，還是不被相信」，網友也反擊表示沒有抹黑，而是根據現有資料說話，也喊話博恩「你要提告我願意為我所說的話負責」，該網友稱對薩泰爾感到失望，認為對方是「用扣帽子的方式來處理別人的合理懷疑」，該網友最後也補充稱會持續，等有澄清後會把澄清內容也放上去。

而YouTuber志祺七七看到貼文也留言幫緩頰，回應「路過回一下，我認識薩（薩泰爾）所有人，這真的是搞錯了啦～博恩他們是受害者，大家都很崩潰。」

台灣脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩，將部分的代言費用以小費方式回饋給外送夥伴，他以分批方式共給出10萬元小費。擷自「博恩夜夜秀」主持人曾博恩臉書影片

博恩於Dcard回應網友。圖／截自Dcard

志祺七七曝光薩泰爾公司「大家很崩潰」。圖／截自Dcard

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