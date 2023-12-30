阿姑周遊刷臉募資近3億做公益 談國中生割喉「太殘忍」

阿姑周遊和李朝永30日出席「獅子會、北市府、周遊在花博舉辦大型社服園遊會」舉辦寒冬送暖、愛心捐血、捐車等活動，談及近來國中生割頸案，周遊表示「很難過！太殘忍」，也呼籲教育真的要大大改善。

周遊和老公李朝永身為獅子會一員，每年都會做公益，甚至自掏腰包捐超過2百萬做公益，希望能幫助到需要幫助的族群，談到近來國中生割頸案，李朝永提起一段過往，「我小時候的一個老師，他的兒子，建中的，也是一刀被刺死，好難過」，因此他也呼籲，社會真的要注意每個孩子的狀況，對於案件中還傳出有些孩子事發後還帶有笑容，忍不住氣憤表示，「教育真的要大大改善，培育小孩不容易」。

今年86歲的周遊每天行程滿檔，一天可以跑到六、七場活動，老公李朝永表示，「她這麼愛熱鬧的人，如果沒參加這些活動就容易生病」，周遊也自嘲，「ㄟ，真的，沒參加就會容易憂鬱症」，今年跨年夜因為自家樓頂上就可以直接看到101煙火，將不會出去人擠人，與家人在家一起跨年。

周遊阿姑配合獅子會、北市府、在花博舉辦寒冬送暖、愛心捐血、捐車、兒童健康、視力守護、多種免費篩檢、環保行動、糖尿病防治⋯等多樣大型社服、公益活動、表演活動、公益園遊會⋯ ，李朝永說光是靠阿姑「刷臉」募款來的資金、物資就近3億，「阿姑就是靠她的魅力和三寸不爛之舌說服大家。」家裡的財務現在由李朝永管、阿姑負責蓋章，2人一年捐出去的錢多到孩子都吃醋。

歲末年終，全球最大的社服團體國際獅子會300A-2區楊崇銘總監本著獅子會「我們服務」的宗旨，為達到「多元服務、健康快樂」的理想。由GST協調長曹雅蘭、財務長王惠民 精心籌劃下，與北市產發局共同主辦「五大志業社會服務公益活動暨園遊會」動員獅友近4000人，加上「花博」假日人潮，相信能達到服務市民、溫暖弱勢族群的目標！ 周遊(左二)和李朝永(左三)今天出席獅子會公益活動。圖／周遊提供 周遊(中)和李朝永(右三)今天出席獅子會公益活動。圖／周遊提供

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