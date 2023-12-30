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主播夫妻檔閃婚後火速生兒育女！看愛情音樂劇有感笑了

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
岑永康(左起)、張珮珊與孩子Sammi、Ethan一家四口看舞台劇。圖／岑永康張珮珊窩幸福提供
岑永康(左起)、張珮珊與孩子Sammi、Ethan一家四口看舞台劇。圖／岑永康張珮珊窩幸福提供

主播夫妻檔岑永康與張珮珊一雙學霸兒女Ethan與Sammi日前從紐西蘭回台，長相帥氣、身材高大的Ethan眉宇之間與岑永康十分相似，女兒Sammi則是更是遺傳張珮珊的好氣質。

日前全家欣賞知名外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change（簡稱LPC）」，岑永康與張珮珊更是二刷，表示超喜歡劇中對於愛情的描述，每個橋段都有不同的感受，尤其兩人於2001年初閃婚，並在年底生下Sammi，再過一年，Ethan也來報到，效率之高，正如同劇中快速約會的橋段，兩人在觀賞過程中忍不住相視而笑。

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岑永康透露，兩個孩子都在談戀愛了，「LPC」劇中透過多個橋段將人生與戀愛中會遭遇的事情，透過幽默的方式呈現，一定可以在20段不同面向的愛情故事、50多個不同角色中找到共鳴。張珮珊更笑稱，兩個孩子剛好符合文化部1200元成年禮金領取資格，拿來看「LPC」是最聰明的選擇，正好發揮文化幣最大價值。

談到欣賞完「LPC」音樂劇後的感想，Ethan與Sammi異口同聲的表示，從頭笑到尾，很久沒有笑的這麼開心。Sammi自曝嘴角的皮膚都笑到炸裂開來；Ethan表示沒想到開演後，4位演員全程一口流利的英文，劇中又唱又跳，功力精湛，從7歲演到70歲都能絲絲入扣，彷彿一秒飛到百老匯。

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對於這次回來有沒有什麼計畫，Ethan與Sammi表示，這次除了回來要跟爸媽撒嬌團聚以外，最開心的就是全家一起過耶誕、跨年和慶祝Sammi生日，還有要去欣賞岑永康參演的舞台劇「一村喜事」。

張珮珊也表示，因為女兒已經大學畢業在上班了、兒子也開始進行工程系的實習工作，所以跟老公今年特別送他們各一套定制西裝、套裝作為上班族的禮物，期許孩子能在職場上，恰如其分的扮演好自己的角色。

Ethan試穿訂製西服。圖／岑永康張珮珊窩幸福提供
Ethan試穿訂製西服。圖／岑永康張珮珊窩幸福提供
Sammi(右)與媽媽張珮珊長得很像。圖／岑永康張珮珊窩幸福提供
Sammi(右)與媽媽張珮珊長得很像。圖／岑永康張珮珊窩幸福提供

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