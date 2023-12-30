梁朝偉、劉德華合體狂比愛心 劉嘉玲看不下去喊無言

梁朝偉、劉德華兩大天王近日合體宣傳新片「金手指」，該片話題不斷，兩大巨星也積極跑宣傳讓粉絲都能一飽眼福。怎料，梁朝偉的妻子劉嘉玲29日上傳他們宣傳時，兩位熟男狂比愛心，讓劉嘉玲幽默翻白眼直言「無語」。

兩人在宣傳過程中，順應觀眾要求，先後比出4種愛心手勢，更一起合體比愛心，2位男神卻配合得無比愉快，臉上掛著燦爛笑容，「他們看起來好開心，眼睛都在笑，是真的好朋友玩在一起的樣子」、「看他們比愛心好有愛」、「其實他們才是真愛吧」。

此外，在宣傳活動上，有位小男孩突然向劉德華發問，「叔叔，你能跟我媽媽結婚嗎？」讓現場氣氛沸騰，然則劉德華一開始有點錯愕，隨後便微笑回應，「真不好意思啊，我有太太了」，同時還不忘搬救兵，指向在電影中，飾演他妻子的演員。小男孩得到劉德華的婉拒後立刻回應「沒關係，我開玩笑的」劉德華則立刻稱讚小男孩，「唉呀～我看到了，看的出來你戲太好了，你就是未來的梁朝偉」，笑翻全場。

梁朝偉、劉德華宣傳比愛心。圖／摘自IG 梁朝偉、劉德華宣傳比愛心。圖／摘自IG

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