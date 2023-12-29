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韋禮安上訴成功！「二審判決廢除」再戰老東家

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
韋禮安。圖／本報資料照
韋禮安。圖／本報資料照

韋禮安和曾經的老東家福茂唱片對簿公堂，3月二審結果韋禮安敗訴，需賠償488萬餘元給福茂。今（29）日出現逆轉，韋禮安上訴三審成功，二審判決廢除。

韋禮安和福茂因合約糾紛鬧上法院，一審福茂敗訴，二審則判韋禮安需賠償福茂約488萬元，韋禮安不服判決，上訴至最高法院，委任律師張承中表示上訴成功，二審判決廢除，法院發回二審。

對此，福茂唱片表示：「當時二審法院判福茂唱片勝訴，韋禮安需賠償福茂唱片488萬。福茂唱片不但不打算上訴，而且願意韋禮安僅象徵性賠償即可，讓事件早日終止。但韋禮安執意上訴，福茂唱片被迫也不得不上訴。雙方各自上訴後，最高法院判決發回二審法院重新審理，官司仍然在進行中，至於將來是否需要賠償更多或減少皆尚未定論，完全無 所謂勝負。如今福茂唱片仍本初衷，是非曲直明曉即可。同時也不樂見在媒體上扭曲事實。」

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