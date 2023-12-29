南韓前總統文在寅發文悼念李善均 沉重批「調查機構和媒體」逼他走絕路

韓星李善均10月時捲入毒品案，27日被發現輕生過世，讓各界十分震驚與不捨。今天中午李善均出殯火化，眾娛樂圈好友與家屬，面容悲傷送他最後一程。李善均遺孀田慧振掩面痛哭牽著小兒子，走在由長子捧著爸爸遺照後方。另外不少圈內大咖包括奉俊昊、趙震雄、鄭雨盛、柳海真、柳承龍等人也到靈堂弔唁。

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李善均生前人緣極佳，他的過世消息傳出後，許多曾合作過的演員朋友們也都紛紛發文悼念，包括寶兒、尹鍾信等人。另外，南韓前總統文在寅也在昨（28）日沉重發文，他表示：「我對演員李善均的死表示哀悼。因為是透過電影和電視劇感到熟悉的演員，所以好像認識的熟人去世了。調查機關的調查行為和媒體的報導行為似乎是造成這種極端選擇的原因，所以更加令人痛心。為了不再讓這種悲傷和惋惜的事情重演，希望這能成為回顧和擺脫落後的調查慣例和報導慣例的契機。像現在這樣，在犯罪嫌疑被確認之前，血的事實被公佈或被媒體報導，推測性報導氾濫、照片說法過多，對名譽和人格造成巨大傷害，作為極端選擇的做法現在應該結束了。」

關於李善均的毒品調查案在他過世後，網上也出現許多認為警方調查方式過激，以及披露給媒體尚未確定的線索等做法的言論，認為就是警方只聽單方面說詞還有媒體、社群等鋪天蓋地的偏頗報導下，才讓李善均走上絕路。

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