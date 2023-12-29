聽新聞
test
0:00 / 0:00
許光漢現身了 全黑前往李善均靈堂悼念 無緣再合作
韓國影帝李善均輕生離世，引來無限追思，他的靈堂開設至今，今日將正式舉辦告別式，日前與他合作過的演藝圈友人也逐一到場，許光漢也以一身黑色外套裝扮，戴著黑色口罩到場致意，表情肅穆，看起來相當不捨尚未合作過的影帝李善均。
許光漢原本要與李善均合作韓劇「無路可逃」，開拍沒多久就遇到李善均涉毒事件，讓李善均主動辭退男主角，隨著李善均離世，兩人無緣再合作。
曾與李善均合作「非常警探」的趙震雄，兩人曾一起拿下百想藝術大獎影帝，感情極佳，也臨陣救火頂替他演出，報導更指出趙震雄大受打擊，入場時還需要人攙扶。金獎影后全道嬿到場時則痛哭失聲，在助理陪伴下入場，看起來完全崩潰。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
更多推薦
▪國中生遭割喉亡！ 2寶媽女星：再也不敢叫孩子「挺身而出」
▪施壓五月天發親中言論？ 國台辦：假消息
▪星座專家預測運勢 小S驚喊：「感覺2024好像會離婚」
▪陳建州告輸大牙後首發文「不怕遭害」 148字內容曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言