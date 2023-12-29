許光漢現身了 全黑前往李善均靈堂悼念 無緣再合作

韓國影帝李善均輕生離世，引來無限追思，他的靈堂開設至今，今日將正式舉辦告別式，日前與他合作過的演藝圈友人也逐一到場，許光漢也以一身黑色外套裝扮，戴著黑色口罩到場致意，表情肅穆，看起來相當不捨尚未合作過的影帝李善均。

許光漢原本要與李善均合作韓劇「無路可逃」，開拍沒多久就遇到李善均涉毒事件，讓李善均主動辭退男主角，隨著李善均離世，兩人無緣再合作。

曾與李善均合作「非常警探」的趙震雄，兩人曾一起拿下百想藝術大獎影帝，感情極佳，也臨陣救火頂替他演出，報導更指出趙震雄大受打擊，入場時還需要人攙扶。金獎影后全道嬿到場時則痛哭失聲，在助理陪伴下入場，看起來完全崩潰。

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