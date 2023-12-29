BLACKPINK確定各自單飛！YG娛樂放手祝福
韓團BLACKPINK日前與YG娛樂續簽團體合約，但她們各自動向已大不相同，Jennie率先成立個人廠牌，確定自己當老闆。今天YG娛樂正式宣布，不會另外再跟BLACKPINK成員分別簽署個人合約，放手讓她們各自單飛。
YG娛樂表示，之後會竭盡全力支持BLACKPINK的活動，「同時也會以溫暖的心意，為成員的各自活動加油」。根據韓媒報導，Jisoo、Rosé將比照Jennie成立個人廠牌，有志於戲劇的Jisoo會繼續發展演技，Lisa海外活動邀約極多，之後演藝工作會更國際化。
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