陳建州告輸大牙後首發文「不怕遭害」 148字內容曝
黑人陳建州提告大牙（周宜霈）妨害名譽罪，檢察官認定大牙並非捏造事實，獲不起訴處分，官司輸了之後，近日悄悄開始在社群媒體分享近況。27日黑人才分享現身台北松山文創園區的照片，今（29）日更首度在Threads發文。
陳建州今天一早突然在Threads更新內容，發文中寫道：「用詩篇23祝福大家。耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，領我在可安歇的水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠、慈愛隨著我，我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。」但並未提及其他內容。
動態一出，短時間內就引來大批網友案讚，有網友則在下面留言說：「陳先生請務必配合香港警察的調查」，不過陳建州並無任何回應。
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