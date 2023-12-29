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文章近況曝光！「好好地活著」苦等17年險爆哭洩心聲
文章暌違17年發片，新專輯「致青春」專輯透過7首歌曲記錄不同印記的青春，主打歌「好好地活著」找來金曲常勝軍蕭煌奇量身打造，當文章聽到電台首播的音檔，差點當場爆哭，直言這17年來真的不容易。
文章和蕭煌奇早在10年前就結緣，當時文章在福州舉辦個唱，邀請蕭煌奇當嘉賓，從此建立好交情；文章表示這次新專輯規劃至少半年，聽了上百首Demo，9月份親赴蕭煌奇新加坡演唱會，工作人員建議他現場邀歌，於是在後台開口後，蕭煌奇一口答應，超有義氣
文章回到台北和工作人員開會，沒多久蕭煌奇很快地交了「好好地活著」，蕭煌奇自己也忙於音樂製作，文章感謝他割愛，當時光是聽單曲旋律就愛上，盼歌迷聽了也喜歡。「好好地活著」顧名思義，文章直言之前疫情期間，各行各業生活大不易，這首歌曲走勵志路線，文章希望透過正面的力量打動聽眾，他說：「如果歌曲可以幫到那些默默付出、辛苦的人，真的是很棒的事。」他也坦言：「這首歌，聽完都覺得鼓勵到我自己更多。」
工作人員日前趁文章拍攝MV之際，特地貼心送上《好好地活著》在電台首播的音檔，讓他一聽先是眼眶紅了，事後更突然消失約10分鐘，跑到一旁忍不住感動落淚，他感慨說：「17年沒發全新專輯，一個歌手有多少17年能等。」鼓勵大家好好活著，機會終究會到來，文章感性表示：「覺得自己很幸運，能透過歌曲再和聽眾交流。」該專輯目標瞄準明年金曲獎。
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