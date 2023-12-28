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NONO曾是他的房客 郭子乾「有透過別人關心他」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
郭子乾首度在節目中扮演侯友宜。圖／「鄉民大學問」提供
郭子乾首度在節目中扮演侯友宜。圖／「鄉民大學問」提供

NONO（陳宣裕）被網紅「小紅老師」等10名女性受害人提告涉嫌性侵、強制猥褻，近日偵查終結，其中3案獲不起訴處分，郭子乾今錄「鄉民大學問」，他和NONO是多年舊識，坦言自NONO出事後，曾透過其他友人表達關心，但NONO該承擔的壓力，還是只有他自己要去面對。

郭子乾說，和NONO也很久沒有聯絡了，「我是有透過別人去關心，因為這個很難講，你要跟他說『加油，我相信你』也很怪，因為事情的是非對錯還沒有弄清楚，個人的行為還是要自己來承擔。」問他NONO有回應嗎？「沒有，他自己的事情都解決不了了，他不會有時間回應我，我相信他手機一打開，應該就想把手機丟掉了吧！」

說起兩人的淵源，郭子乾表示多年前NONO是他的房客，當時NONO剛開始打拚，於是他就把房子便宜分租給NONO住，在他的印象中，NONO對追求女生非常有一套，但看到新聞還是相當意外，「他交的女朋友都很漂亮，如果是自由戀愛、你情我願沒關係，但強迫別人就不行了，妨礙性自主這很嚴重，追不到就算了嘛！」對老友的行徑難以理解。

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