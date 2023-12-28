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李善均前一天還想活下去！韓媒驚曝「警方重大缺失」成壓垮他關鍵

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
李善均捲入涉毒事件，疑似因為不堪輿論壓力而輕生，享年48歲。圖／路透資料照片
李善均捲入涉毒事件，疑似因為不堪輿論壓力而輕生，享年48歲。圖／路透資料照片

韓星李善均捲入毒品案，昨（27）日走上絕路，有媒體報導他的遺書表明「除此之外別無他法」，輿論開始質疑警方的做法是否過頭，單憑酒店經理的說詞就把李善均推到浪頭上。對此，警方昨稱調查的程序沒有問題，也沒有拖延時間。然而事實上真是如此嗎？韓媒Disptch就列出警方的重大缺失。

疑點一：李善均到底為何被調查？

根據Disptch報導，事情起因是警方在調查酒店老闆金女的過程中，意外發現「李善均」這個名字，於是在沒有深入調查的情況下10月18日報告成「李善均2023年在首爾東大門區金女的住處吸食大麻等毒品」。

疑點二：消息未確定就走漏？

隔天19日，就出現了「L姓頂級男星涉毒遭調查」的新聞，明明還在內部調查確認中，消息才經過一天就走漏了。當時甚至都還沒調查金女（金女19日才開始接受調查），為何就這麼快有L姓男星的傳聞，是否皆為道聽途說？

疑點三：李善均憑什麼被調查？

金女是18日被逮捕的，她有6次毒品相關前科，也是威脅勒索李善均韓幣3.5億的兇手，Dispatch指出，她為了將功折罪，幫警方做業績，李善均成了犧牲品，所謂犧牲品是看到黑影就開槍，警方僅憑金女的說詞就開始調查李善均，從金女說「我看到GD從廁所跌跌撞撞走出來」警方就可以懷疑GD涉毒這件事，看得出警方對金女的毫無道理的信任。

疑點四：壓垮李善均的最後稻草是什麼？

12月26日李善均下午向仁川警察局提交「委託調查測謊」的意見書，當時仍在喊冤，Disptch認為至少他在當天下午都還有活下去的意志，但是看到毫無前後脈絡的調查書，他徹底崩潰了。Dispatch稱有看到該調查書，內容是警方只是反問金女的陳述，李善均的頭髮、腿毛、腋毛檢測結果都是陰性，等於警方懷疑他吸毒是根本沒有依據的。

疑點五：大家會記得的是什麼？

李善均無端受牽連，最終賠上生命。Disptch指出，金女是因為吸毒被好姐妹的男友威脅勒索，她先轉勒索某藝術家未果，後來才轉移目標勒索李善均。私德之外，李善均雖可能是毒品的嫌疑人，但也是被勒索的受害者，可是大家只會記得，他是因為毒品案過世的。

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