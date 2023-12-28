快訊

要求政治表態！路透：五月天遭陸方施壓 「2024選前發表親中言論」

新竹移工宿舍失火…分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

去年被爆分居！安達祐實宣告二度離婚 與攝影師尪結束9年婚

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
安達祐實。 圖／擷自IG
安達祐實。 圖／擷自IG

從童星出道的日本女星安達祐實，28日一早突在IG宣告離婚消息，結束9年婚姻，這也是她第二度離婚，2022年她被爆出婚變，當時就對外坦承與攝影師老公桑島智輝分居。

安達祐實一早就發文宣告與攝影師桑島智輝離婚了，很感謝這10年相處的時光，希望以後也能愉快地珍惜和孩子們一起生活。安達祐實2005年與搞笑藝人井戶田潤結婚，婚後育有一女，2009年離婚，2014年又宣布與拍攝她出道30週年寫真集的攝影師桑島智輝結婚，兩人育有一兒。

相關新聞

李善均前一天還想活下去！韓媒驚曝「警方重大缺失」成壓垮他關鍵

韓星李善均捲入毒品案，昨（27）日走上絕路，有媒體報導他的遺書表明「除此之外別無他法」，輿論開始質疑警方的做法是否過頭，...

去年被爆分居！安達祐實宣告二度離婚 與攝影師尪結束9年婚

從童星出道的日本女星安達祐實，28日一早突在IG宣告離婚消息，結束9年婚姻，這也是她第二度離婚，2022年她被爆出婚變，當時就對外坦承與攝影師老公桑島

李善均遺書內容曝 向妻喊話「沒辦法了」 致歉經紀公司

韓星李善均10月被爆出吸食毒品及出軌，案情調查已達2個多月，但在案件仍調查時，於今（27）日上午被發現陳屍車內，警方初步...

宥勝涉性騷喊冤 發文悼李善均吐心聲「證明清白可以不要透過天使嗎？」

韓國男星李善均近來捲入吸毒風波，27日被發現陳屍在車內疑輕生，消息傳出後震撼韓國演藝圈，不少明星藝人發文哀悼，宥勝同樣也在臉書哀悼「證明清白…可

民眾黨痛批綠營幫三立炒地 三立強力反擊了

民眾黨不分區立委候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡今指控三立集團跟東森新聞，藉由政商關係變更土地開發，再以獨厚特定政治人物的方...

李善均靈堂曝光 29日出殯溫暖笑容無限追思

韓星李善均10月被爆出吸食毒品及出軌，2個多月來他接受傳喚3次、驗毒3回，卻在案件仍在調查時，於今（27）日上午被發現陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。