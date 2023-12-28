去年被爆分居！安達祐實宣告二度離婚 與攝影師尪結束9年婚
從童星出道的日本女星安達祐實，28日一早突在IG宣告離婚消息，結束9年婚姻，這也是她第二度離婚，2022年她被爆出婚變，當時就對外坦承與攝影師老公桑島智輝分居。
安達祐實一早就發文宣告與攝影師桑島智輝離婚了，很感謝這10年相處的時光，希望以後也能愉快地珍惜和孩子們一起生活。安達祐實2005年與搞笑藝人井戶田潤結婚，婚後育有一女，2009年離婚，2014年又宣布與拍攝她出道30週年寫真集的攝影師桑島智輝結婚，兩人育有一兒。
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