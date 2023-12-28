李善均遺書內容曝 向妻喊話「沒辦法了」 致歉經紀公司

韓星李善均10月被爆出吸食毒品及出軌，案情調查已達2個多月，但在案件仍調查時，於今（27）日上午被發現陳屍車內，警方初步研判是輕生，他的老婆田慧振曾提及李善均留下遺書，詳細內容未曝光，不過韓媒報導指出，他除了向妻子致歉輕生，也對龐大的戲劇、廣告違約金壓得喘不過氣，「很抱歉讓大家這樣子記住我」。

韓媒「朝鮮TV晚間新聞」報導，曝光遺書部分內容，提到李善均前一晚離開家前，已將遺書寫好，並向愛妻致歉，「沒辦法，好像只有這個方法了」，另向多年好友兼HODU&U娛樂老闆提及廣告和電影違約金很龐大，很對不起，據知他因捲入涉毒案，導致戲劇與廣告的違約金高達100億韓元（約台幣2.6億），似乎暗示在龐大的輿論壓力之下，隨之而來的經濟困境，也對他影響極大。

李善均尚待上映的電影遺作，包括與朱智勛合作的「寂噤計畫」，以及與曹政奭合拍的「幸福之國」（暫譯），先前檔期受到涉毒事件影響而未定，近期是否可能定檔，也讓網友相當好奇。

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