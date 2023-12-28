宥勝涉性騷喊冤 發文悼李善均吐心聲「證明清白可以不要透過天使嗎？」

韓國男星李善均近來捲入吸毒風波，27日被發現陳屍在車內疑輕生，消息傳出後震撼韓國演藝圈，不少明星藝人發文哀悼，宥勝同樣也在臉書哀悼「證明清白…可以不要透過天使嗎？」似乎也在回應他被控性騷後曾自曝有隱情。

宥勝發文寫道「證明清白…可以不要透過天使嗎？…提筆的當下…離去的那刻…心…是不是很痛？……….…沒人想聽……希望我的大叔，在天堂終能微笑」寫下這樣的心聲，與日前他曾發文吐露「選擇坦白，堅持誠實，是不是錯了？」、「很多事不願意講，是因為尊重，保護，信任，是希望大家都能把日子過好。但不代表，事情就是你想的那樣。」顯然他對於被控性騷背後還有一些隱情。

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