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民眾黨痛批綠營幫三立炒地 三立強力反擊了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
民眾黨不分區立委候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡今天指控三立集團跟東森新聞，藉由政商關係變更土地開發，承諾未來進到立法院將推動廣電三法修法。圖／民眾黨提供
民眾黨不分區立委候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡今天指控三立集團跟東森新聞，藉由政商關係變更土地開發，承諾未來進到立法院將推動廣電三法修法。圖／民眾黨提供

民眾黨不分區立委候選人黃國昌、張啟楷、陳智菡今指控三立集團跟東森新聞，藉由政商關係變更土地開發，再以獨厚特定政治人物的方式投桃報李，嚴重傷害台灣的民主自由，承諾未來進到立法院將提案修正廣電三法，樹立「三大透明」原則，讓股權、財報、補助都透明。

黃國昌指出，三立集團的關係企業蘇麗投資（後更名為永興資本）成立了「三立影城股份有限公司」，2018年以26.63億購入桃園楊梅的「味全埔心牧場」，目的要將埔心牧場之農牧用地變更為影視專區。在購入土地後，無論從中央機關到當時鄭文燦主導的桃園市政府，土地變更過程一切順利，更在鄭文燦卸任前匆匆通過三立影城在該地的自辦市地重劃，讓三立集團獲取龐大的利益。

三立今對此回應，三立影城為求永續經營埔心牧場，配合都市計畫並持續增加投資文化觀光產業設施，故依法申請都市計畫變更，此為延續歷次楊梅都市計畫案（「民國82年變更楊梅主要計畫『第三次通盤檢討案』」），並經中央與地方政府審議。相關程序皆依法依規申請，也通過相關審議。特定人士不應無端指控，以訛傳訛。

三立影城表示，雖歷經前幾年疫情影響牧場營運，但三立影城依然長期經營，並持續投資牧場建設，妥善照顧園區內的動物，為桃園增加觀光發展，提升地方繁榮。三立影城顯然並未有出脫、炒作等獲利行為，又何來暴利之指控。

三立集團呼籲選舉將近，任何指控均應有具體實證，尤其本公司日前即已正式澄清過，實不應為了選情捕風捉影，恣意指摘而影響社會輿論以及民間產業發展。至於東森則對此表示「不實指控，不予回應。」

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