李善均靈堂曝光 29日出殯溫暖笑容無限追思
韓星李善均10月被爆出吸食毒品及出軌，2個多月來他接受傳喚3次、驗毒3回，卻在案件仍在調查時，於今（27）日上午被發現陳屍車內，副駕駛座上殘留炭火，警方初步研判是輕生，對他的調查也因此中斷，李善均身亡前一天仍要求警方測謊，諸多疑點隨著他48歲的人生畫下難解的句點。
李善均出道22年，演出許多經典作而為人熟知，包括和孔劉合作的「咖啡王子1號店」、和孔曉振的「料理絕配Pasta」、和IU的「我的大叔」，和宋智孝「老婆這週要出牆」，以及讓他知名度更上一層樓的電影「寄生上流」，他演技精湛又有性感嗓音，是許多觀眾心目中的魅力大叔。
他的驟逝讓外界震驚，也讓粉絲萬分不捨。而他的靈堂稍早也曝光，家屬已於今將其設於首爾大學醫院禮堂，現場布滿鮮花，遺照則選用溫暖的微笑照片，一如他在人們心中的形象，讓人無限追思。出殯將於29日舉行，安葬地點位於全羅北道寶城郡。
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