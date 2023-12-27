李善均「我的大叔」紅遍亞洲 來台曾掀起追高鐵熱

曾演出電影「寄生上流」、韓劇「我的大叔」的韓星李善均今天被發現在車內身亡，享年48歲，讓喜愛他的粉絲震驚又傷心。2019年他來台灣宣傳電影時，還曾掀起「追高鐵」風潮。

李善均生前因遭控非法吸毒而接受調查，今天被發現在車內失去意識，且副駕駛座有煤磚。李善均妻子田慧振也報警，稱丈夫留下類似遺囑字條後離家。

李善均2019年1月曾與韓國影帝河正宇共同為電影「90分鐘末日倒數」來台宣傳，舉辦3場台北戲院見面會，還加碼到台中宣傳，南下搭乘高鐵時吸引台灣粉絲包圍，引起「追高鐵」話題。

當時首度訪台的李善均也對粉絲表達感謝，沒想到大家願意支持非偶像派的大叔們，還親切用中文祝福「新年快樂」。而他與粉絲間的互動也很逗趣，被問及初次抵台對台灣女生印象，他笑回：「每個都看起來很純真。」

李善均早期與尹恩惠、孔劉合作演出韓劇「咖啡王子一號店」，他的溫暖氣質備受大眾喜愛；2010年和孔孝真搭檔的「料理絕配Pasta」，不僅主廚形象深植人心，常在綜藝被提起，低沉嗓音也讓劇迷難忘。

2018年，李善均與IU（李知恩）攜手演出的「我的大叔」更被許多網友封為「人生戲劇」，沉重卻像微光般撫慰在社會現實裡受傷的人們。

遑論2019年李善均參與榮獲金球獎最佳外語片、奧斯卡獎最佳影片的「寄生上流」，扮演富爸爸一角，掀起事業另一波高峰。在今年5月，他更隨2部電影作品「寂噤計畫」、「夢遊」踏上坎城影展紅地毯，世界知名度大增。他在巔峰期陷入染毒疑雲並選擇離世，粉絲們都相當不捨。

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