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獨／胡釋安離開「食尚玩家」 結束和姊姊小禎1年合作

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
胡釋安(右)功成身退，結束和姊姊小禎一起吃吃喝喝的工作。圖／TVBS提供
胡釋安(右)功成身退，結束和姊姊小禎一起吃吃喝喝的工作。圖／TVBS提供

胡釋安陸續離開「最強綜藝秀」、「食尚玩家」，離開爸爸胡瓜、姊姊小禎羽翼，坦言目前正在沉潛休息，明年再決定要朝綜藝或是戲劇之路前進。

胡釋安去年9月加入小禎在TVBS「食尚玩家-魚肉鄉民」單元開始上山下海吃遍各地，他的個性木訥內向，一開始全靠小禎拋哏搭話，不過他的呆萌也意外成了節目特色，前陣子，節目裡已不再有他，記者追問之下，原來他已約滿離開，經紀人Nemo說，「一個階段告一段落，目前還沒決定未來怎麼走」。

胡釋安進演藝圈得天獨厚，一出場就加入知名導演王小棣執導的公視電視劇「20之後」，爭取到與自己個性相似的角色「阿雄」徐立雄，正式踏入演藝圈。因為爸爸跟姊姊都在主持圈有其地位，於是去年開始，加入爸爸的「最強綜藝秀」擔任班底，一方面也跟小禎走外景「食尚玩家」訓練口條，不過「最強綜藝」今年3月結束，如今又離開「食尚玩家」，無論這一年來有沒有從家人身上學到主持技巧，如今都站在選擇的十字路口。

Nemo說，胡釋安已拍好一部戲，預計明年會上，「未來是要走戲，還是綜藝，我們都在評估」。

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