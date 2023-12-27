之前大鬧IKEA！李興文曝兒近況 住寺廟3年已降低慾望心

資深藝人李興文近期加入三立台八「天道」演出大魔王角色，27日出席記者會，他的大兒子李堉睿2019年因全裸夜闖大鬧IKEA，引起外界撻伐，最後以18萬元達成和解，遭法院宣告緩刑。問及兒子近況，李興文透露這三年大兒子都在桃園跟著師父在廟中擔任職工，擁有歡喜心，改變了過去的心浮氣躁，跟著師父學智慧。

李興文說，兒子已經持續三年待在寺廟裏面，作師父的翻譯，幫忙弄廟的軟體，他說：「沒有逼她去，是他自己要去的。」他很開心慾望心也降低，代表已經能夠定性。他說兒子平均每周或兩周回家探望家人一次，衣服都自己洗，目前很獨立，也希望他多跟師父學習。

被問到是否會擔心兒子最後出家？李興文卻說：「如果真的出家，那就是我們家的福報，出家不容易，當中會有很多考驗。」

他也透露從國外畢業的小兒子也回來了，因為擅長攝影，目前擔任攝影師或是攝影助理，一切自立自強從沒跟家裡要過半毛錢，反而會買東西送給家人。覺得孩子長大了，不會干涉他們要做甚麼，但要為自己負責，出去要講一聲，讓父母知道在幹嘛就好。

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