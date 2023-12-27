獨／柯以柔恢單母親願她再找伴 郭宗坤交女友她喊祝福

柯以柔恢單後年餘，母親看著她人生被離婚官司糾纏了4年，一個人努力工作照顧全家，心裡放不下，前晚突然告訴她，未來要不要敞開心胸交「新朋友」，她道出心中的想法。而前夫郭宗坤身邊也傳出交了新女友，她聞訊表示：「我很祝福他。」

疫情解封後，柯以柔為電商事業跑了3次日本、4次韓國，上周在韓國時特地做了頭髮、拍了流行的形象照，照片中柯以柔眼睛放著光、透出44歲此刻有的美麗與韻味，她笑說，「韓國回來當晚，母親沒睡等我到深夜1點，我拖著大堆行李回家，她告訴我，其實很擔心我，要我試著主動交新朋友，自己去找機會，感覺上，我又回到她掌上明珠的少女時光」。

回想過去幾年，柯以柔被官司和生活弄得精疲力盡，「我用拚命工作來麻痺可怕的狀態，直到去年勝訴，身分證換新的，才真正感覺呼吸到真正自由的空氣。朋友形容，官司結束這1年多來，我終於有好好在過日子、過生活的感覺，凡事感到知足、為小事而快樂，運動、騎公路車、帶爸媽上餐廳，開心且珍惜。」

媽媽要她人生再找個「伴」，主動參與各種社交場合，柯以柔說，「我其實心理並不排斥，但今年44歲了，心中會有很多顧慮，我可以接受對方比我小，若小超過10歲因為想法不同不易溝通，這我無法接受。也許比我年長、喪偶或離婚適合我，可是我離過婚，婚絕不會再結了。我自己有3個小孩，外貌也許看來年輕，但身分證上的年紀和子宮都無法騙人，所以這輩子也不想再生了，要找到能接受這些條件的人，真的很難」。

人生若不想孤獨前行，另一半必須懂她、也有同樣頻率，「至少要喜歡戶外，例如旅行和露營，不能是個足不出戶的宅男，而這些年我打官司，許多外界強加給我的印象對方能否接受？很多事在官司進行期間我無法也不願多說，不過日久見人心，就讓判決結果來告訴大家我是怎麼樣的人」。

柯以柔和郭宗坤法院針鋒相對了4年餘，如今各自放下，偶爾為了家人需要交流，也不再劍拔弩張，她說，「我看他臉書，知道他很認真經營餐廳，也有自己的重心，對於判決中該盡的義務，他都有在執行」。至於最近餐飲圈傳出他新交女友，而且年紀差一大截，她笑說，「我真不知道這件事，但如果他有不錯的對象，我祝福，也希望他有更好的生活，人生至此，我們都該往更好的方向走」。

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