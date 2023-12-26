沒敲門驚見媳婦擠奶 公公竟回「自己家人沒關係」

唐志中日前上東森「小姐不熙娣」，分享老婆有次在房間擠奶，爸爸不慎闖入，意外撞見媳婦擠奶畫面，爸爸竟然還不以為意說「沒事，都是自己家人啦」，接著若無其事把孫女抱起來，事後唐志中的媽媽得知此事，臭罵爸爸太沒禮貌，爸爸竟反駁「有什麼關係，都是自己女兒了。」行徑讓人傻眼。

唐志中說，當初老婆生第一胎女兒的時候，先在家坐月子，爸爸熱情燉煮麻油雞幫媳婦補身體，但有時也造成困擾，有天清晨爸爸想看孫女，又怕吵醒他們，自己悄悄打開房間門，結果老婆當時正在用電動擠乳器擠乳，爸爸看見這一幕，裝沒事然後把孫女抱出房間，主持人小S驚訝問「所以胸部是露在外面？」唐志中回「據說是」，引起在場來賓一陣驚呼。

事後唐志中的媽媽數落老公「你太沒禮貌了，人家在擠奶你進去幹嘛」，唐志中爸爸還回嘴「有什麼關係，都已經是自己的女兒了，妳擔心這個，妳想得很邪惡。」小S虧「你爸之後是不是就養成每天開門的習慣」，唐志中說，爸爸其實還是會尷尬，但只能用氣勢帶過，老婆也能理解，老婆的好脾氣讓在場眾人相當佩服。

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