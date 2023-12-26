江國賓「全身懸掛高樓外」墜樓場景曝網嚇壞：RESPECT

三立八點檔「天道」近來下猛藥，耶誕節江國賓在臉書粉絲團PO出從高樓墜下花絮照片，粉絲直呼太驚險，也大力讚賞他的敬業態度。

江國賓直接被高吊在高樓牆外，側拍照流出，驚呆網友，大喊：「RESPECT！（佩服）」，親自上陣的他，絲毫沒有害怕，他表示：「哥⋯播出過了，就是這樣拍，有沒有用心，大家告訴大家。」希望劇迷們能看到他和劇組同仁們用心的製作和演出。

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