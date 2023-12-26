詹雅雯是救命恩人！「紅人榜」女星報喜訊

翁鈺鈞自「超級紅人榜」節目闖關成功脫穎而出，被粉絲封為「小鄧麗君」，比賽期間被評審詹雅雯發現異狀，就醫檢查發現長有結節，讓她滿懷感激視詹雅雯為救命恩人。無奈她後來又因聲帶囊腫失聲，所幸治療休養後擊退病魔，並在網路集資150萬元圓夢發片。

募資花2個月即達標，身為新人的她對粉絲支持有滿滿謝意，喊話一定不會辜負大家期待，日前舉辦首張專輯「異想世界」新歌發表會，一口氣演唱10首新歌之外，也跟到場粉絲近距離互動，她的媽媽熬夜用紙板編織成糖果盒，作為送給粉絲的禮物。

她的專輯製作人荒山亮、陳子鴻、許常德與吳俊徹齊聚到場獻上鼓勵，荒山亮給翁鈺鈞的處女作打90分以上；陳子鴻讚賞翁鈺鈞不斷學習精進歌藝；許常德則表示翁鈺鈞的樂觀，面對再大的人生風雨，都能微笑以對。

提到首張專輯一度卡關，翁鈺鈞說8月就醫診斷胃食道逆流灼傷喉嚨，好不容易康復後又出現聲帶囊腫，只能耐心吃藥治療，導致專輯發行時間從9月延至12月。她坦言治療過程很怕聲音無法康復，甚至需要開刀，「很多奇怪的想法湧上腦海，想到不能發片要怎麼對熱情捐款的粉絲交代，只能心理建設，也許聲音會改變，要坦然接受，很慶幸目前已康復，讓我完成對粉絲的承諾！」

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