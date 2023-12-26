Selina剛迎接兒子喜當媽 突宣布副業收攤不玩了！

Selina任家萱的副業「任性eat下」今（26）日突宣佈即將收攤，該品牌2021年1月上線，度過疫情考驗後，卻突然畫下休止符，讓許多粉絲十分不捨。

Selina和另一半小徐戀情開花結果，今年喜迎兒子「小腰果」，也接下品牌活動、零食合作等工作，也固定主持自己的Podcast，一切看似順利，不過她的副業撐了3年卻突然收攤。「任性eat下」團隊在臉書上表示，考量了市場大環境及經歷的困難，經過幾次溝通及審慎評估，宣布「任性eat下-自有產品線」將於2024年1月21日正式結束，官網也將停止銷售，「要下這個決定我們真的非常不捨，但這不是道別，而是我們將展翅奔向另一個更好的選擇」。

對於粉絲的惋惜，「任性eat下」團隊也表示：「任性大使社群會持續營運，待品牌後續規劃確定，我們也會在社群中與大家分享，今日的結束，是全新的開始，我們也將朝著夢想繼續努力，也許哪天我們會以全新的姿態與大家相見，也期待有一天能與你們再相見。」

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