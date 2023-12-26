「我推的孩子」要拍真人版！卡司曝光齋藤飛鳥演出星野愛
日本人氣動漫「我推的孩子」近來傳出將拍成真人的劇集及電影，卡司也曝光「乃木坂46」前成員齋藤飛鳥飾演星野愛，櫻井海音飾演阿奎亞，「=LOVE」前成員齊藤渚飾演露比、原菜乃華飾演有馬佳奈。
據日媒「週刊女性」報導，「我推的孩子」真人版的是由東映及亞馬遜Prime Video平台共同製作，而且飾演阿奎亞的櫻井海音日前頂著一頭金髮，在街頭被目擊到正在拍戲。另外據悉，電影版的劇情會以星野愛為主進行拍攝，劇集版則是以阿奎亞為主，預計2025年推出。
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