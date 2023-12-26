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54歲任潔玲低調閃嫁小10歲陸籍教授 攜尪在台定居

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
任潔玲。 圖／擷自臉書
任潔玲。 圖／擷自臉書

54歲的任潔玲歌手出道，之後又轉戰成為購物電視台的購物專家，多年後又遭到資遣，讓她人生一度陷入低潮，不過近一年來她開始成為直播主，還到大陸直播帶貨，因而認識了一位中國籍大學教授，兩人閃電結婚，婚後老公隨她回台，近來更開設YouTube頻道。

據「鏡週刊」任潔玲的老公小她10歲，是去年她長住廣州幾個月做直播帶貨，因緣際會下認識，老公原先是在廣州的大學當物理教授，今年兩人低調登記結婚後，夫妻倆就一起在台定居，一多月前任潔玲的老公開設了YouTube頻道，稱自己魯夫，就是大陸籍的丈夫（陸配），雖然他過去在廣州當大學老師，但是在台灣的大學卻不好找工作，只好先當YouTuber貼補家用。頻道的影片內容主要就是介紹他在台灣的生活及夫妻倆的生活點滴。

任潔玲與老公魯夫。 圖／擷自YouTube
任潔玲與老公魯夫。 圖／擷自YouTube

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