打破婚變傳聞 湯唯耶誕夜一家3口同框甜蜜依偎

大陸影后湯唯與韓國導演老公金泰勇在平安夜打破婚變傳聞，貼出兩人相依偎慶祝佳節的合照，照片還是出自女兒Summer之手，湯唯也捕捉Summer大口吃蛋糕的模樣，可愛的家庭照相當溫馨。

湯唯與金泰勇結婚9年，先前她澄清婚後一家3口皆住北京，老公有工作才會飛韓國，沒有工作過來陪妻女身邊，駁斥分居、婚變等傳言。昨晚24號平安夜她於IG貼出與金泰勇合照，桌上擺著造型繽紛的聖誕蛋糕，他們緊貼在一起躲在物品後面，看上去俏皮可愛，而湯唯也在拍攝照片時，捕捉到Summer大口吃蛋糕的模樣，可見一家和樂。

湯唯與韓國導演老公金泰勇合照，一家三口慶祝佳節。圖／摘自IG

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