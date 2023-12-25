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寶貝兒子曾被婆婆偷刺針放血 依依「我的心好痛」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
依依日前承認已經簽字離婚。圖／摘自臉書
依依日前承認已經簽字離婚。圖／摘自臉書

「最美雙胞胎」女星依依和史丹利無預警宣布結束10年婚姻，先前依依曾在節目中訴苦，表示有次大兒子生病，婆婆竟建議放血治病，她當下雖委婉拒絕，沒想到婆婆仍執意用針戳進兒子的手指頭，嚇得兒子放聲大哭，讓她心疼不已。

依依先前曾上「我就問你正常嗎」分享婆媳衝突，有次大兒子生病很嚴重，婆婆竟說「給他放一點血，感冒馬上就好」，她雖然委婉拒絕，但婆婆依然故我，孩子忍不住放聲大哭，她心疼表示「我的心好痛喔」，後來兒子病情並未好轉，依依叮囑婆婆別再給兒子放血，結果婆婆表面答應，又偷偷把孩子帶進房間故技重施，兒子又嚇得嚎啕大哭，她趕緊衝到婆婆房間查看，婆婆帶著滿臉淚痕的兒子出來，滿臉抱歉，把孩子交給她後就轉身回房間，讓她相當無奈。

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