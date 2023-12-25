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湯姆克魯斯愛女長大有如媽媽翻版！在校內也不提老爸

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯與親生女兒的關係很疏離。（路透資料照片）
湯姆克魯斯與親生女兒的關係很疏離。（路透資料照片）

從出生就是全球矚目焦點的湯姆克魯斯親生愛女蘇蕊，現在已是17歲的清秀佳人，身材修長、臉蛋俏麗，宛如母親凱蒂荷姆絲的翻版，反而湯姆克魯斯的影子漸淡。她在生活中，也是跟母親更密不可分，就連她在學校的舞台劇演出，父親也沒到場支持。

蘇蕊克魯斯小時候備受巨星爸爸的寵愛，但在雙親離異之後，她和媽媽一起在紐約生活，多年沒再跟爸爸見面，外界也不清楚這之中到底發生了什麼。近來湯姆克魯斯在英國陷入熱戀的新聞成為熱門話題，蘇蕊的生活完全不受影響，彷彿跟這事情毫無關係。

根據「紐約郵報」八卦版報導，她最近在校內的音樂劇「阿達一族」裡扮演女主人「魔帝女」，表現頗有好評，然而她在演出簡介的自我介紹中，並沒有提到著名的演員雙親，反倒是感謝師長的指導，以及一同合作的演員、工作人員夥伴，並沒有想要利用「星二代」的光環。

凱蒂荷姆絲自己也差不多是在跟蘇蕊一樣大的時候，到處參加試鏡，然後在李安執導的「冰風暴」軋上一角，再憑影集「戀愛世代」成為全美少男少女喜愛的偶像。蘇蕊跟當年的她一樣有著甜美的笑容，是否也會進入演藝圈，外界都拭目以待。

凱蒂荷姆絲很年輕就已是影集中的少女偶像。圖／摘自IMDb
凱蒂荷姆絲很年輕就已是影集中的少女偶像。圖／摘自IMDb

蘇蕊克魯斯愈長大愈像是母親年輕時的翻版。圖／達志影像
蘇蕊克魯斯愈長大愈像是母親年輕時的翻版。圖／達志影像

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