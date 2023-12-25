目睹婦人遭搶劫 男星回家喊「不要動」被警察友人打槍

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聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
游書庭為了鏡頭更上相，練出精壯身材。圖／艾迪昇傳播提供
游書庭為了鏡頭更上相，練出精壯身材。圖／艾迪昇傳播提供

游書庭近來與「警察」緣分不淺，接連在影視作品扮演刑警，他表示自己向來守法，生活中從未與警察交手過，唯一一次近距離接觸，還是在路上直擊警察抓強盜。為了增加演出說服力，他除了大量觀看刑偵戲劇、電影，還特別拜訪警察友人，仔細詢問警察辦案的標準流程，深入了解後感嘆警察生活大不容易。

游書庭表示生活中從沒和警察有過交集，但一次在街頭見到警察辦案，讓他至今印象深刻。他回憶有次在小型市場，走在前頭的婦人突然大喊搶劫，更前頭的男性拔腿就跑，旁人議論紛紛，才知道強匪趁婦人買菜，搶走腳踏車菜籃上的錢包，路人幫忙打電話報警，不到10分鐘，警察就趕到現場了解狀況，第一次感受台灣警察辦案效率，為之嘆為觀止。

游書庭為了貼近警察生活，除了更積極健身，練出精壯身材，還特地找來「無間道」、「終極警探」、「絕地戰警」等影視作品，仔細觀摩警察面對危急時的反應，在腦中揣摩可能發生的情況，他笑說：「說出來有點不好意思，我在家中還會對著鏡子練習拔槍，喊著『不要動』，就希望正式演出時不會太生疏。」而他費心準備，卻被警察朋友打槍，笑他電影、電視看太多，被洗腦。

游書庭找警察朋友幫他貼近警察角色，他感謝朋友：「多虧有找朋友，幫我解讀每一場戲，順一下邏輯，以及每句台詞背後的動機，演起來才不會太漏氣。」和朋友深聊，他才體會警務工作除了面對危險，還有繁重又繁瑣的勤務，他讚嘆：「警察無所不管，確實是人民保姆。」游書庭期待自己在接下來戲劇、電影「解碼」中飾演警察的表現，也不忘推薦正在後製的電影「鬼天廈」，要大家拭目以待。

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