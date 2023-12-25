胡瓜獨寵熊霓鬧翻丁柔安？小禎公開家人真實互動
小禎主持的網路美妝節目「女神在線」今舉辦二周年記者會，她和王思佳、梁云菲等眾多女星盛裝出席，面對爸爸和熊霓的桃色緋聞，小禎無奈道：「這個事情有什麼好在那邊，無聊。」
小禎沒有特別去問胡瓜是非真假，沒好氣地說：「還需要我關心？媒體每天在關心他。」她和胡瓜、丁柔安一家人每天照常在群組聊天，也沒有因此排斥熊霓，被問到有沒有機會邀請熊霓上節目，她笑說：「我當然可以啊！」
王思佳故意說，可以找熊霓改造成瓜哥，小禎反吐槽：「不好意思我們現在只有男改女，沒有女改男，不要再逼走我們的服裝師、彩妝師。」
王思佳最近準備出書，分享自己成長的故事。她先前考慮要生第二胎，想再要個女兒，打趣如果自然受孕一定會昭告天下。小禎則早就完成凍卵，但她覺得不代表要繼續生，畢竟女兒都16歲了。如果未來再找伴侶，她希望是成熟的男性，值得她去崇拜和學習。若真的遇到合適對象，才會考慮把卵子提取出來。
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