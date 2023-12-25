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衛斯理驚見「女網友1句話」動怒提告 本人親吐最新狀況

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
衛斯理、朱芯儀為捍衛孩子名譽硬起來提告。圖／摘自臉書
衛斯理、朱芯儀為捍衛孩子名譽硬起來提告。圖／摘自臉書

朱芯儀和和賈靜雯的弟弟衛斯理（賈子宸）結婚12年，育有3個孩子，家庭生活幸福，朱芯儀在抗癌成功後，也經常上節目分享抗癌心路歷程與育兒經驗，去年12月她上節目提到小兒子轉學原因，被媒體寫成新聞後，未料竟有女網友在該新聞連結底下留言指「朱小姐兒子在學校就是霸王級問題小孩，還在這裡打人說被人打，笑死」，讓朱芯儀老公衛斯理罕見動怒決定提告。

衛斯理受訪表示，朱芯儀在節目上分享的是小兒子轉學的經歷，和他提告一名女網友，是兩件事，該名女網友在朱芯儀上節目的新聞連結下留言指大兒子在學校的事，衛斯理表示，他和朱芯儀完全不認識對方，對方卻以「聽說的」做出莫須有的指控，「我身為爸爸、丈夫，無法接受這樣的霸凌，基於愛孩子、保護孩子的心情，不能接受這樣情緒性的字眼。」認為該名網友已涉及毀謗其大兒子的名譽，於是報警處理。

衛斯理表示，該案已進入法律程序，因偵查不公開，因此他不方便多說，只知該名女網友始終否認其言論有妨害名譽犯意，但檢方根據其留言、衛斯理的指述，檢方將該女以加重毀謗罪起訴，衛斯理表示一切都交給法律。

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