張學友香港演唱遇中國粉絲喊「說普通話」 神回應獲網狂讚
張學友近日在香港舉行「張學友60+巡迴演唱會」要連開24場，除了香港粉絲外，也有些從中國來的粉絲，向他喊話演唱會上能不能說普通話，因為聽不懂粵語，而張學友也溫柔的神回應，獲粉絲們大讚。
日前有網友在小紅書上分享一段影片，是張學友23日在準備進入演唱會場地時，見到在場外等候的粉絲，特地走上前打招呼，收下粉絲們送的信及禮物，這時有從中國來的粉絲大聲喊「今晚演唱會能不能說普通話，我從很遠過來，聽不懂粵語」，張學友聽到後沒有生氣，還溫柔回說「學一下」，獲得粉絲們大讚盛讚他很寵粉。
更多推薦
▪工業凱C被催婚遭嗆「30幾了連隻老鼠都生不出」 妹一句話回擊KO
▪周海媚死後愛犬近況曝光 網心疼：眼含淚水在想念媽媽
▪覺得陳漢典不夠格拿金鐘？沈玉琳被測謊機測出真心話
▪要確定餒！江宏傑加入超瘋節目認真「變身綜藝咖」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言