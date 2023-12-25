張學友香港演唱遇中國粉絲喊「說普通話」 神回應獲網狂讚

張學友近日在香港舉行「張學友60+巡迴演唱會」要連開24場，除了香港粉絲外，也有些從中國來的粉絲，向他喊話演唱會上能不能說普通話，因為聽不懂粵語，而張學友也溫柔的神回應，獲粉絲們大讚。

日前有網友在小紅書上分享一段影片，是張學友23日在準備進入演唱會場地時，見到在場外等候的粉絲，特地走上前打招呼，收下粉絲們送的信及禮物，這時有從中國來的粉絲大聲喊「今晚演唱會能不能說普通話，我從很遠過來，聽不懂粵語」，張學友聽到後沒有生氣，還溫柔回說「學一下」，獲得粉絲們大讚盛讚他很寵粉。

張學友遇到來中國粉絲要求說普通話，很溫柔回應。 圖／擷自小紅書

張學友遇到來中國粉絲要求說普通話，很溫柔回應。 圖／擷自小紅書

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