藍心湄「女人我最大」傳收視不佳要縮編 TVBS回應了
TVBS招牌節目「女人我最大」播出已超過20年，錄製超過5千集，不過近日則傳出節目要縮編，一週刪減成播出3、4集，起因是主持人藍心湄2024年有新的演藝計畫，對此，TVBS做出回應。
據「鏡週刊」報導，原本傳出「女人我最大」近來因收視不佳，電視台內部有意要將一週播5集，改成一週播3、4集，但實際上是藍心湄明年會全力發展戲劇、自媒體，因此恐無法像過去一樣一次錄5集，所以才縮減，但TVBS方面則回應「前我們沒有接到節目異動消息，所有節目都將按照正常排程進行。」
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