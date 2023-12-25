赤西仁聖誕節宣告離婚 與黑木梅莎結束11年婚姻
前傑尼斯偶像赤西仁深夜突在IG限動公布離婚的消息，與黑木梅莎從夫妻關係轉變成為朋友關係，之後兩人仍會以家人為主，希望外界能繼續溫暖的守護他們。
赤西仁與黑木梅莎在25日一到就同步在各自IG限動發布離婚聲明，兩人2012年2月閃電結婚，婚後育有一兒一女，不過這段11年的婚姻最終仍是走向盡頭。
赤西仁14歲時進入傑尼斯事務所，2005年演出電視劇「極道鮮師2」與龜梨和也一同演出，2006年以KAT-TUN正式出道，2010年他退團單飛，2014年3月與傑尼斯約滿後不再續約，正式成為獨立藝人活動。
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