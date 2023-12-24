Jennie自立門戶不忘BLACKPINK！Rosé表態力挺了

BLACKPINK日前全員與YG娛樂續約，昨晚再傳新消息，成員Jennie率先成立個人廠牌，公司名為「OA」（ODD ATELIER），在11月時就草創設立，已經於近期完成註冊。

為了讓BLACKPINK團體合約得以延續，YG娛樂煞費苦心，在合約內容溝通上花了不少時間。如今Jennie要自己打理個人經紀合約，等於自己當老闆，也讓演藝事業充滿更多可能。

她今公布一系列全新形象照，包括公司Logo、員工等，並以英、韓雙語向粉絲報喜，表示自己將於2024年展開個人旅程，帶著新公司繼續前行，希望粉絲能多多愛護她的新開始，同時也不忘持續關注BLACKPINK。

粉絲樂見她從YG娛樂獨立出來「一秒變總裁」，馬上改口稱呼她為「金老闆」，官方網站也火速被塞到當機，大家都等不及想一探究竟。

Jennie除了公布新公司「OA」的消息，還特別演唱耶誕cover歌曲，做為送給粉絲的耶誕禮物。隊友Rosé也第一時間轉發Jennie的耶誕歌曲發文，象徵力挺她成為團體中首位自立門戶的表率。

多家韓媒預測，其他3名成員Lisa、Jisoo和Rosé極有可能也會比照Jennie的決定，成立個人工作室或是自己的廠牌，就等時機成熟再揭曉。

Jennie已經為自己的公司拍好系列形象照。圖／摘自IG

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