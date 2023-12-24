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黑人陳建州告輸大牙後 范瑋琪首發文「竟是為阿本禱告」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
范瑋琪。 圖／擷自IG
范瑋琪。 圖／擷自IG

從「模范棒棒堂」出道的阿本之前上節目時透露有腦動脈瘤，醫師還告知他「接下來就是非死即殘」，過去擔任「模范棒棒堂」主持人的范范范瑋琪則發文為阿本祈禱。

老公黑人陳建州大牙的官司輸了之後，24日范瑋琪首發聲，不過這次不是力挺老公，是為了阿本，她回憶「在主持棒棒堂三年的日子裡，阿本總是最讓堂主我和製作單位放心的男孩。他很懂事，體貼又善解人意，也常常照顧其他年紀較小的弟弟們，是堂主的得意助手」，在得知阿本的身體狀況後，就祝福他能身體健康，還表示「我為你禱告，善良的你，上帝會眷顧你的！」

隨後阿本也留言回應「謝謝范范姐，特別適逢冷冷的聖誕佳節，這真的是最暖的禮物，一直以來范范姐總是在私訊給予我關心，一起工作的那幾年，有開心、有辛苦，回想起來都是一段難忘又美好的回憶！不知不覺17年了，生活有了改變、人生有了成長的歷練！」

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