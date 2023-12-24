一年之間 弟妺雙亡 「新好男孩」尼克又逢至親去世之痛
經典男團「新好男孩」成員尼克卡特，去年11月才面對「新好弟弟」亞倫卡特在家中浴缸內身亡的傷痛，曾在社群網站上發文表示兄弟之間的關係雖複雜，對亞倫的愛不會消逝。想不到1年之後，大妹芭比珍也在美國時間23日（周六）上午去世，享年41歲。目前5個兄弟姊妹只剩他和另一個妹妹安琪兒還健在。
尼克曾和4個弟妹一同拍攝真人秀「卡特之家」，想不到17年之間，弟妹先後離世，除了亞倫、芭比珍之外，另一個妹妹萊絲莉早在2012年已去世，也是在家中浴缸內被發現，讓人格外覺得凄涼。
他們的母親表示，很震驚也難接受芭比珍的去世，還需要時間去調適第3度失去子女的傷痛，更難過的是8歲外孫女-芭比珍的女兒貝拉，之前失去父親現在母親也不在了，希望外界多給她一些同情。
根據「時人」報導，家人們認為芭比珍應該是因心臟驟停而致死，更確切原因暫時不得而知。
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