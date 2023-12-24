62歲劉德華超寵粉！帥氣翻身躍過護欄收粉絲禮物 彭于晏驚呆
劉德華日前到上海宣傳電影「潛行」，看到台下有粉絲要送花給他，二話不說就翻身跳過護欄，接過粉絲送的花，這樣的好身手讓粉絲都讚「好帥」！
劉德華23日在上海的電影院進行電影「潛行」宣傳，活動最後演員們要與在場的觀眾們一起合照，走下台時看到有不少粉絲拿著花要給他，62歲的他立刻就翻身躍過護欄，動作帥氣流暢，引得現場粉絲們一陣尖叫，在場的彭于晏看到也驚呆了，不少網友直呼「别說62，我現在36我都做不到」、「這是什麼水準偶像天花板」、「翻欄杆那一下絕了」、「媽呀，活該粉他一輩子」。
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